Новым генералом армии РФ стал главнокомандующий Сухопутных войск Салюков

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-22T13:34:36+03:00

До этого на действительной службе в генеральском звании находились восемь человек

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Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания генерала армии Олегу Салюкову, главнокомандующему Сухопутных войск России.

«Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

До этого указа в России на действительной службе в звании генерала армии находились восемь человек: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Павел Попов и Дмитрий Буглаков, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.

Салюков в 2008 стал командующим войсками Дальневосточного военного округа. С 2010 по 2014 был заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. В мае 2014 был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

В этом же указе также говорится о присвоении высшего звания генерал-полковника начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

ИСТОЧНИК KP.RU