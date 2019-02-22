Новым генералом армии РФ стал главнокомандующий Сухопутных войск Салюков
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинского звания генерала армии Олегу Салюкову, главнокомандующему Сухопутных войск России.
«Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
До этого указа в России на действительной службе в звании генерала армии находились восемь человек: министр обороны Сергей Шойгу, его заместители Павел Попов и Дмитрий Буглаков, директор ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.
Салюков в 2008 стал командующим войсками Дальневосточного военного округа. С 2010 по 2014 был заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ. В мае 2014 был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.
В этом же указе также говорится о присвоении высшего звания генерал-полковника начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.
ИСТОЧНИК KP.RU