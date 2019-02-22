ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-22T13:23:37+03:00

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Европейский суд по правам человека отказал Украине в применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда российские пограничники вынуждены были задержать членов экипажей трех кораблей ВМС незалежной за нарушение государственной границы.

В опубликованном на сайте министерства юстиции РФ сообщении говорится о том, что после изучения доводов киевских властей ЕСПЧ так и не нашел новых аргументов. Данный запрос фактически является идентичным обращению, которое поступило в суд ранее - на него Москва уже ответила.

Напомним, как писал сайт kp.ru, речь идет о жалобе направленной в учреждение в январе 2019 года. Тогда Киев призвал признать незаконным арест украинских моряков.

Новый же запрос поступил в суд в феврале. В этот раз министерство юстиции Украины потребовало предоставить арестованным гражданам медицинскую помощь и перевести их в медучреждения страны. При этом данные о том, как в России ухаживают за моряками, основывались лишь на словах адвокатов и родственников членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU