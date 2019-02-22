2019-02-22T13:32:56+03:00
Общество

В Москве пройдет зимний велопробег от Парка Горького

В связи с этим будут перекрыты Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Велосипедисты проедут 12 км и вернуться в Парк ГорькогоВелосипедисты проедут 12 км и вернуться в Парк ГорькогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В столице 24 февраля в Москве пройдет велопробег, приуроченный к 112-й годовщине РЭУ им. Плеханова. Провести день по-спортивному смогут выпускники вуза и велосипедисты-любители. Старт и финиш велопробега будет в Парке Горького на Пушкинской набережной.

- Велосипедисты дружной колонной стартуют в 12.00. Лучше приезжать заранее, чтобы ознакомиться с правилами, разогреться, перед поездкой, поиграть в игры, а также выпить горячего чая с плюшками, - советуют организаторы. - Нужно зарегистрироваться на сайте.

Велосипедисты проедут 12 км и вернуться в Парк Горького. Так как маршрут велопробега пройдет по набережным вдоль реки Москвы, то будут введены временные ограничения для автомобилистов.

- С 12.00 до 13.00 будет полное перекрытие Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных, - сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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