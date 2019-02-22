В Киеве проломили череп печально известному догхантеру

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-22T13:51:42+03:00

Алексей Святогор был задержан в прошлом году по обвинению в пропаганде насилия Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алексей Святогор неоднократно говорил о том, что количество его жертв исчисляется тысячами

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Неизвестные жестоко избили печально известного догхантера Алексея Святогора, которого также называют "главным живодером Украины".

Инцидент произошел в минувший четверг, 21 февраля, в Киеве, когда мужчина возвращался с первого судебного заседания. Его задержали и обвинили в пропаганде насилия еще в прошлом году, однако процесс вынесения приговора все время затягивался.

Первый удар пришелся тяжелым предметом по голове. После чего неизвестные сбили догхантера с ног и продолжили избивать. Также они разбили его ноутбук, порвали одежду и скрылись. Прибывшие на место медики госпитализировали Святогора с серьезными травмами. Об этом сообщило интернет-издание Вiльне слово, в котором работает пострадавший.

По признанию самого живодера, он замучил несколько тысяч собакФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто именно стоит за нападением неизвестно, поскольку у Алексея довольно много недоброжелателей. Связано это, прежде всего, с тем, что он сам признавался в многочисленных издевательствах над собаками и убийстве тысяч животных. Так, например, в соцсетях открыто обсуждались планы по "зачистке" Киева от четвероногих в рамках подготовки города к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее проблема с догхантерами возникла также в Перми. Зоозащитники сообщают о том, что в последнее время в городе участились случаи отравления бродячих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU