Посольство России в Австрии столкнулось с хакерскими атаками

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-22T13:52:40+03:00

В диппредставительстве заявили, что речь идёт о злонамеренных действиях, нацеленных на саботаж работы консульского отдела

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В российском посольстве в Австрии сообщили о зафиксированной хакерской атаке, нацеленной на создание препятствий нормальной работе консульского отдела диппредставительства.

В посольстве объяснили, что с начала 2019 года сотрудники отдела стали замечать систематическую неявку беспрецедентно большого количества заявителей, записывавшихся на сайте через систему электронной очереди. В отдельные дни на приём не пришёл ни один из записавшихся.

«Специальные технические службы по нашей просьбе провели проверку ситуации на предмет возможной манипуляции информационных сетей извне, в результате чего было обнаружено более 300 заявок, оформленных в автоматизированном режиме с IP-адресов из Ирака, Таиланда, Индонезии и ряда других стран», - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве заявили, что «было принято решение удалить эти заявки и блокировать их источники» и «на сегодняшний день процент неявки заявителей вернулся к обычным показателям».

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский подчеркнул, что «речь идёт о злонамеренных действиях, нацеленных на фактический саботаж работы консульского отдела посольства». «Исключать повторных атак нельзя, будем внимательно отслеживать ситуацию в интересах наших посетителей», - добавил он.

Ранее kp.ru сообщал о взломе официального сайта посольства России в Лондоне в декабре прошлого года. Тогда хакерская атака последовала после двух новостных публикаций, касающихся вовлеченности Великобритании в дела Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU