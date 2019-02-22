Мощное землетрясение зафиксирована на востоке Эквадора

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-22T14:09:31+03:00

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На востоке Эквадора было зафиксировано мощное землетрясение. Геологическая служба США (USGS) сообщает, что его магнитуда составила 7,7.

Толчки были зафиксированы в 10:17 по времени UTC (13.17 мск) в пятницу, 22 февраля. Эпицентр располагался в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.

Сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 152 километров.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

В 2016 в Эквадоре произошло очередное мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Буквально за неделю до этого там произошло другое разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Тогда погибли почти 600 человек. Были разрушены сотни домов, тысячи людей остались без крыши над головой. Сейчас в пострадавших районах возникла нехватка еды и медикаментов.

5 февраля сильное землетрясение магнитудой 5,1 было также зафиксировано на севере Азербайджана. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр толчков располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Баскал.

ИСТОЧНИК KP.RU