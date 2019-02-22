В Кремле прокомментировали планы США по миротворцам в Сирии

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-22T14:05:47+03:00

Ранее в Белом доме сообщили о намерении оставить в республике около 200 американских военных

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Москва с интересом наблюдает и тщательно анализирует то, как позиция Соединенных Штатов по выводу войск с территории Сирии меняется и "эволюционирует". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние слова своей американской коллеги Сары Сандерс.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее представитель Белого дома сообщила о планах США оставить часть войск на территории арабской республики. Речь идет о 200 военнослужащих, которые будут выполнять роль миротворческого контингента.

"Мы пока не понимаем, о чем идет речь", - прокомментировал ситуацию Песков.

Он указал на то, что изначально в Вашингтоне говорили абсолютно другое, а сейчас поступают все новые "корректировки". Причем разные американские ведомства делают порой противоречащие друг другу заявления.

"Поэтому мы с большим интересом и с тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691972" frameborder="0"></iframe> Путин о выводе американских войск из Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU