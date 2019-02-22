В Кремле прокомментировали планы США по миротворцам в Сирии
Москва с интересом наблюдает и тщательно анализирует то, как позиция Соединенных Штатов по выводу войск с территории Сирии меняется и "эволюционирует". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние слова своей американской коллеги Сары Сандерс.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее представитель Белого дома сообщила о планах США оставить часть войск на территории арабской республики. Речь идет о 200 военнослужащих, которые будут выполнять роль миротворческого контингента.
"Мы пока не понимаем, о чем идет речь", - прокомментировал ситуацию Песков.
Он указал на то, что изначально в Вашингтоне говорили абсолютно другое, а сейчас поступают все новые "корректировки". Причем разные американские ведомства делают порой противоречащие друг другу заявления.
"Поэтому мы с большим интересом и с тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Путин о выводе американских войск из Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU