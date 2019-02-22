Песков объяснил падение телерейтинга послания Путина развитием интернета

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-22T14:20:55+03:00

Ранее компания Mediascope сообщила, что в этот раз выступления президента посмотрели гораздо меньше людей, чем в прошлые годы

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Московский телерейтинг послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию несколько упал в связи с тем, что все больше россиян предпочитают смотреть подобные выступления с помощью интернет-платформ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал данные компании Mediascope, согласно которым выступление Путина в 2019 году посмотрели гораздо меньше телезрителей, чем в предыдущие разы.

"Мы обратили внимание на это. В целом, ведь все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику. То есть, чтобы достоверно понять, сколько в общем людей смотрели, нужно к телевизионному смотрению добавить еще интернет-смотрение, причем на самых различных платформах, вот тогда будет полная картина", - прокомментировал ситуацию Песков.

При этом он обратил внимание на то, что количественная разница между теле и интернет-аудиторией стремительно увеличивается во всем мире на фоне развития технологий, передает ТАСС.

Напомним, что ежегодное послание Путина Федеральному собранию был оглашено в среду, 20 февраля, в Гостином дворе. Сайт kp.ru писал о том, что иностранные СМИ, как всегда, по-своему восприняли сказанное президентом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU