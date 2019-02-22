Песков объяснил падение телерейтинга послания Путина развитием интернета
Московский телерейтинг послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию несколько упал в связи с тем, что все больше россиян предпочитают смотреть подобные выступления с помощью интернет-платформ. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал данные компании Mediascope, согласно которым выступление Путина в 2019 году посмотрели гораздо меньше телезрителей, чем в предыдущие разы.
"Мы обратили внимание на это. В целом, ведь все более ощутимый сегмент смотрения переходит на другие платформы, где мы так оперативно не получаем замеры и аналитику. То есть, чтобы достоверно понять, сколько в общем людей смотрели, нужно к телевизионному смотрению добавить еще интернет-смотрение, причем на самых различных платформах, вот тогда будет полная картина", - прокомментировал ситуацию Песков.
При этом он обратил внимание на то, что количественная разница между теле и интернет-аудиторией стремительно увеличивается во всем мире на фоне развития технологий, передает ТАСС.
Напомним, что ежегодное послание Путина Федеральному собранию был оглашено в среду, 20 февраля, в Гостином дворе. Сайт kp.ru писал о том, что иностранные СМИ, как всегда, по-своему восприняли сказанное президентом.
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ИСТОЧНИК KP.RU