Второе землетрясение зафиксировано на западе Эквадора

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-22T14:29:11+03:00

Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран

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В Эквадоре было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,5. На этот раз оно произошло на западе страны. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Дуран в Эквадоре, очаг залегал на глубине 82 километров. Толчки были зафиксированы в 10.40 по времени UTC (13.40 по московскому времени), в пятницу, 22 февраля.

На данный момент информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступали.

За несколько минут до этого землетрясения на западе Эквадора, мощные подземные толчки были зафиксированы на востоке страны. Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землятресения на востоке составила 7,7.

Эпицентр располагался в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре. Толчки были зафиксированы в 10:17 по времени UTC (13.17 по московскому времени) в пятницу, 22 февраля.

Сообщается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 152 километров.

Информации о возможных жертвах и разрушениях на данный момент информации также не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU