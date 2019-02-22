Россия призывает возобновить процесс урегулирования кипрского конфликта

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-22T14:38:58+03:00

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Россия настаивает на скорейшем возобновлении прямых переговоров между противоборствующими сторонами кипрского конфликта в рамках процесса воссоединения. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД островного государства Никосом Христодулидисом.

"Считаем, что межобщинные переговоры необходимо возобновить на основе имеющихся резолюций Совета Безопасности ООН. Только новыми решениями СБ могут утверждаться любые изменения в переговорной базе", - сказал российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что именно гарантии со стороны СБ ООН должны стать наиболее эффективным способом обеспечения независимости и территориальной целостности объединенного Кипра, а значит "спекулировать" на корректировке мандата Вооруженных сил организации по поддержанию мира не стоит, передает ТАСС.

Напомним, что средиземноморская республика была разделена по национальному признаку в 1974 году после того, как на ее территорию вторглась Турция. Под контролем южноевропейского государства оказалось примерно 37% всей территории острова, где позже и была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU