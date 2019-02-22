2019-02-22T14:38:58+03:00
Политика

Россия призывает возобновить процесс урегулирования кипрского конфликта

Речь идет, прежде всего, о прямых межобщинных переговорах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кипр уже несколько десятилетий разделен по национальному признакуКипр уже несколько десятилетий разделен по национальному признакуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия настаивает на скорейшем возобновлении прямых переговоров между противоборствующими сторонами кипрского конфликта в рамках процесса воссоединения. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД островного государства Никосом Христодулидисом.

"Считаем, что межобщинные переговоры необходимо возобновить на основе имеющихся резолюций Совета Безопасности ООН. Только новыми решениями СБ могут утверждаться любые изменения в переговорной базе", - сказал российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что именно гарантии со стороны СБ ООН должны стать наиболее эффективным способом обеспечения независимости и территориальной целостности объединенного Кипра, а значит "спекулировать" на корректировке мандата Вооруженных сил организации по поддержанию мира не стоит, передает ТАСС.

Напомним, что средиземноморская республика была разделена по национальному признаку в 1974 году после того, как на ее территорию вторглась Турция. Под контролем южноевропейского государства оказалось примерно 37% всей территории острова, где позже и была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ: США блокируют выход мирных жителей из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Суд арестовал мать, оставившую сына в парке «Лосиный остров»
Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики
Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Лукашенко пригрозил совместным с Россией ответом на ракеты США в Европе
"Валенсия" сыграет против "Краснодара", а "Зенит" с "Вильярреалом" в Лиге Европы
Путин обсудил с Совбезом РФ поручения по итогам послания Федеральному собранию
Жителя Австралии приговорили к шести пожизненным срокам
МИД: гумпомощь Венесуэле - удобный предлог для устранения Мадуро
В Нигерии у самолета, перегруженного деньгами, сломалось шасси
В Госдуме положительно оценили решение ЕСПЧ отклонить запрос Украины
Андрей Лазукин, парень Елизаветы Туктамышевой, выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
Второе землетрясение зафиксировано на западе Эквадора
Песков объяснил падение телерейтинга послания Путина развитием интернета
Мощное землетрясение зафиксирована на востоке Эквадора
В Кремле прокомментировали планы США по миротворцам в Сирии
Посольство России в Австрии столкнулось с хакерскими атаками
В Киеве проломили череп печально известному догхантеру
Новым генералом армии РФ стал главнокомандующий Сухопутных войск Салюков
В Москве пройдет зимний велопробег от Парка Горького
ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе
Устюгов и Большунов вошли в состав сборной России на скиатлон
Белоруссия будет вести мирную политику, несмотря на активизацию НАТО в регионе