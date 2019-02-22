Андрей Лазукин, парень Елизаветы Туктамышевой, выиграл финал Кубка России по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-22T14:53:31+03:00

Он опередил на 8 баллов своих преследователей

Изменить размер текста: A A

Питерский фигурист Андрей Лазукин, который занимается в группе Алексея Мишина, одержал победу в финале Кубка России. Турнир завершается сегодня, 22 февраля, в Великом Новгороде.

Лазукин, который является возлюбленным фигуристки Елизаветы Туктамышевой, заработал за два выступления от судей 242,17 балла. Ставший вторым Александр Петров получил 234,85 балла за короткую и произвольную программу. Антон Шулепов с 231,45 балла - третий.

Стоит отметить, что совсем скоро на лед в Великом Новгороде выйдет подруга Лазукина. Елизавете предстоит показать свою произвольную программу в женской части соревнований.

Накануне Туктамышева стала четвертой по итогам короткой программы и пока что проигрывает 4 балла лидирующей Евгении Медведевой. По итогам Кубка России у девушек решится судьба третьего места в сборной России на чемпионат мира. Неформально считается, что первые две позиции отданы Софье Самодуровой и Алине Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU