2019-02-22T14:53:50+03:00
Политика

В Госдуме положительно оценили решение ЕСПЧ отклонить запрос Украины

Киевские власти требовали принять новые обеспечительные меры в связи с инцидентом в Керченском проливе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанные в Керченском проливе украинские моряки нарушили границу РоссииЗадержанные в Керченском проливе украинские моряки нарушили границу РоссииФото: REUTERS
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Решение Европейского суда по правам человека относительно запроса киевских властей по инциденту в Керченском проливе полностью совпадает с представлением Москвы о том, что же на самом деле произошло в ноябре прошлого года в Азовском море. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о том, что ЕСПЧ отклонил просьбу Киева о принятии новых обеспечительных мер в связи с задержанием украинских моряков российский пограничниками. Украина требовала оказать своим гражданам медицинскую помощь, которая якобы не предоставляется, и перевести их в расположенное в незалежной медучреждение. Однако суд решил, что Киев представил недостаточно аргументов и отказал в удовлетворении запроса.

Затулин считает, что на этом украинские власти не остановятся и, вероятно, будут обращаться в другие инстанции.

"Я думаю, что она будет использовать все возможности и невозможности для того, чтобы поддерживать напряжение в деле, связанном с попыткой прорыва в Керченском проливе, давать свою интерпретацию и призывать на голову России всевозможные меры и санкции", — цитирует телеканал RT депутата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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