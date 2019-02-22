В Госдуме положительно оценили решение ЕСПЧ отклонить запрос Украины

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-22T14:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Решение Европейского суда по правам человека относительно запроса киевских властей по инциденту в Керченском проливе полностью совпадает с представлением Москвы о том, что же на самом деле произошло в ноябре прошлого года в Азовском море. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о том, что ЕСПЧ отклонил просьбу Киева о принятии новых обеспечительных мер в связи с задержанием украинских моряков российский пограничниками. Украина требовала оказать своим гражданам медицинскую помощь, которая якобы не предоставляется, и перевести их в расположенное в незалежной медучреждение. Однако суд решил, что Киев представил недостаточно аргументов и отказал в удовлетворении запроса.

Затулин считает, что на этом украинские власти не остановятся и, вероятно, будут обращаться в другие инстанции.

"Я думаю, что она будет использовать все возможности и невозможности для того, чтобы поддерживать напряжение в деле, связанном с попыткой прорыва в Керченском проливе, давать свою интерпретацию и призывать на голову России всевозможные меры и санкции", — цитирует телеканал RT депутата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU