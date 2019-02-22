В Нигерии у самолета, перегруженного деньгами, сломалось шасси

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-22T15:01:59+03:00

У самолета подломилась стойка шасси и он буквально сел на хвост. ФОТО: https://www.instagram.com/p/BuEvNeLH5Ox/

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В нигерийском аэропорту произошло авиапроисшествие: у самолета подломилась стойка шасси. Воздушное судно готовилось ко взлету, но рейс пришлось отметить, так как задняя стойка шасси не выдержала и лайнер буквально сел на хвост.

Оказалось, что причина всего – это перегруз судна. В лайнер загрузили слишком большое количество мешков с деньгами. Видео с места событий опубликовал на своей странице в Instagram журналист Дел Момомду.

Представитель местного СМИ отметил, что картина в аэропорту могла бы стать сюжетом голливудского фильма.

Как сообщило издание Pulse, авария произошла в аэропорту богатого нефтью региона страны, сообщает телеканал «360».

delemomoduovation Авария произошла в одном из регионов Нигерии

ИСТОЧНИК KP.RU