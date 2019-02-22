2019-02-22T15:06:26+03:00
Общество

Жителя Австралии приговорили к шести пожизненным срокам

Мужчина на машине протаранил толпу людей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Подать прошение о досрочном освобождении преступник сможет не ранее, чем через 46 летПодать прошение о досрочном освобождении преступник сможет не ранее, чем через 46 лет
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В Австралии суд приговорил местного жителя к шести пожизненным срокам тюремного заключения. Мужчина признан виновным в намеренном наезде на толпу пешеходов.

Сам инцидент произошел два года назад, в январе 2017 года. Австралиец по имени Джеймс Гаргасулас протаранил толпу людей на скорости не менее 60 километров в час. В результате дорожного происшествия погибли шест человек. Еще двадцать семь пешеходов получили травмы разной степени тяжести, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что смягчить наказание Гаргасуласу все же могут, но не ранее чем через пол века. Согласно решению суда. Подать прошение о досрочном освобождении преступник сможет не ранее, чем через 46 лет.

Отмечается, что столь суровый приговор обусловлен еще и тем, что это не первое преступление австралийца. Ранее он уже попадал в руки полиции из-за уличных драк и употребления наркотиков, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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