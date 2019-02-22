2019-02-22T15:24:36+03:00
Спорт

"Валенсия" сыграет против "Краснодара", а "Зенит" с "Вильярреалом" в Лиге Европы

Стали известны следующие соперники российских команд в плей-офф турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Форвард "Зенита" Сердар Азмун.Форвард "Зенита" Сердар Азмун.Фото: REUTERS
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В пятницу, 22 февраля, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В эту стадию турнира пробились два российских клуба - "Зенит" и "Краснодар". Нашим командам достались испанцы.

"Зенит" сыграет против "Вильярреала", первый матч - в Санкт-Петербурге. А вот "Краснодару" достанется "Валенсия". Первая игра пройдет в Испании, а вторая - в Краснодаре.

Первые игры этой стадии турнира пройдут 7 марта, а вторые - 14 марта.

Накануне, напомним, футболисты "Зенита" победили дома "Фенербахче" со счетом 3:1 и прошли своего соперника после поражения 0:1 в Турции. А вот "Краснодар" сыграл вничью 1:1 в Леверкузене с "Байером" и тоже прошел стадию 1/16 финала турнира.

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы:

«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев, Украина)

«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)

«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия)

«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)

«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)

ИСТОЧНИК KP.RU

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