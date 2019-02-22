2019-02-22T15:39:59+03:00
Политика

Лукашенко пригрозил совместным с Россией ответом на ракеты США в Европе

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск категорически против разрыва ДРСМД и не хочет пострадать от «разборок крупных государств»
Елена Гильманова
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минск выступает против разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и если Вашингтон разместят свои ракеты в Европе Белоруссия будет прорабатывать ответные действия вместе с Россией. Соответствующие заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Комментируя ситуацию с выходом США из Договора РСМД, Лукашенко заявил, что опасается размещения ракет на европейской территории. «Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом, сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам», — сказал белорусский президент при посещении Военной академии.

Лукашенко особенно отметил, что Белоруссия «категорически» против разрыва ДРСМД и не хочет пострадать от «разборок крупных государств». Он подтвердил, что доверяет заявлениям Москвы о том, что она не нарушала соглашения и Минск будет действовать «вместе с Россией» в случае размещения американских ракет в Европе. «От этого никуда не денешься, если это произойдет» - подчеркнул президент Белоруссии.

Также лидер республики добавил, что худшим сценарием будет размещение американских ракет на территории соседней Украины.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия продолжит придерживаться мирной внешней политики несмотря на то, что НАТО значительно активизировала свою деятельность в европейском регионе. Однако, как писал сайт kp.ru, Лукашенко пообещал также приступить к разработке новых вооружений в случае, если Североатлантический альянс продолжит запугивать Минск размещением военных баз близ границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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