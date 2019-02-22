2019-02-22T16:10:10+03:00
Политика

МИД РФ: США блокируют выход мирных жителей из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Также представитель дипведомства Мария Захарова сообщила, что часть гуманитарной помощи ООН могла попасть в руки террористов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 22 февраля, в МИД РФ заявили, что гуманитарная помощь ООН, доставленная ранее в феврале в лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан», могла попасть в руки террористов.

«Секретариат ООН, как и настаивала российская сторона, готовит подробный отчет о проведенной работе (о доставке гуманитарной помощи). Однако уже сейчас нельзя исключать, что часть гуманитарных грузов попала в руки членов местных бандформирований», - сказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Также директор департамента информации и печати МИД РФ призвала к немедленному расселению «Эр-Рукбана», так как, согласно проведенным опросам, «большинство жителей этого лагеря хотели бы покинуть его». Кроме того, как заметила Захарова, Россия и Сирия уже открыли два гуманитарных коридора, по которому беженцы могут выйти из лагеря, расположенного на подконтрольной США территории.

«С 19 февраля открыты два гуманитарных коридора для выхода находящихся в лагере гражданских лиц. И, конечно, воспринимаем с глубокой озабоченностью, что контингентом Вооруженных сил США блокируется начавшийся выход перемещенных лиц из лагеря по данным коридорам в нарушение известных гуманитарных принципов ООН», - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что для беженцев сирийского лагеря «Эр-Рукбан» уже подготовлены временные пункты. При этом в Минобороны РФ рассказали о состоянии людей, удерживаемых боевиками в подконтрольных США районах.

Первая автомобильная колонна гумконвоя ООН и САКП вернулась из лагеря «Эр-Рукбан» в Дамаск в сопровождении военной полиции ВС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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