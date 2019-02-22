СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-22T16:29:33+03:00

В Иране рассказали о реальных потерях США в Ираке и Афганистане Фото: REUTERS

Ранее иранскому КСИР удалось проникнуть в системы контроля над некоторыми американскими БПЛА и Тегеран получил доступ к разведывательной информации США

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Заявление Вашингтона о потерях во время военных компаний в Ираке и Афганистане не соответствуют действительности. Реальное количество погибших солдат и гражданских специалистов в этих войнах в 2,5 раза выше заявленных пяти тысяч. Об этом сообщил командующий подразделением специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Эсмаил Каани.

«КСИР обладает достоверными сведениями, свидетельствующие о том, что потери американской армии в Афганистане и Ираке в два с половиной раза превышают данные официальной статистики США», - цитирует Каани информационное агентство Tasnim.

Иранский генерал заявил, что военное вторжение Вашингтоны в Ирак и Афганистан обошлось американцам в 7 триллионов долларов и стало «ударом по самим США».

Ранее, в четверг, 21 февраля, командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил, что его подчиненным удалось незаметно проникнуть в системы контроля над некоторыми американскими Беспилотный летательный аппарат-летательный аппарат (БПЛА) в Сирии и Ираке. В итоге Тегеран получил доступ к разведывательной информации США.

Напомним, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что Соединенные Штаты планируют сократить численность своих военнослужащих на территории Афганистана более чем на одну тысячу человек.

ИСТОЧНИК KP.RU