СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-22T16:31:11+03:00

Рубль в пятницу укрепляется к доллару и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 22 февраля, на Московской бирже российская национальная валюта укрепляется по отношению к доллару и евро.

Так, по итогам первой минуты торгов курс доллара составил 65,48 рубля, что почти на девять копеек меньше по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня. Евро же к тому моменту подешевел на одну копейку и стоил 74,30 рубля.

Между тем затем «зеленый» отыграл часть своих потерь, однако в рост так и не перешел. А вот падение «европейца» ускорилось. В итоге к 16:00 мск американская валюта оценивалась в 65,54 рубля, а европейская - в 74,16 рубля.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/600899" frameborder="0"></iframe> "Денежный гуру": Рубль vs Доллар, кто круче?.Нашего редактора отдела экономики Евгения Белякова все достали вопросами на тему «В чем выгоднее держать деньги - в рублях или долларах?» Он психанул и записал этот видео-ответ. На все случаи жизни и курсы валют.

ИСТОЧНИК KP.RU