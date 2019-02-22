МИД: не надо верить заявлениям США о миротворческом контингенте в Сирии
Заявлениям Вашингтона о том, что после вывода американских войск из Сирии там останется миротворческий контингент, верить не стоит. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 22 февраля на еженедельном брифинге по актуальным вопросам внешней политики
По словам Захаровой, сейчас в США сложилась обстановка, когда заявления одного политика в будущем будут опровергаться другими.
«Не надо верить в эти заявления, от кого бы они ни исходили, потому что на следующий день они будут опровергаться другими политическими силами. Просто такой у них сейчас момент: одна ветвь власти делает одни заявления, потом они опровергаются другими», - сказала она.
Более того, официальный представитель МИД подчеркнула, что США не представили стройной концепции вывода своих войск из Сирии.
«Можно говорить с уверенностью о том, что внутренней убежденности в американских властных структурах о том, какова их стратегия в регионе, пока нет. Стройной концепции с четкими временными, количественными показателями, целями, задачами не представлено» - заявила Захарова.
«Мы прекрасно знаем, что даже самые невинные вопросы обсуждаются в США месяцами, что говорить о наличии граждан своей страны, военных, которые осуществляют далеко не миссию по обеспечению безопасности США, а совершенно какие-то другие задачи, которые явно перед ними ставятся, раз их то вводят, то выводят, соответственно, эти вопросы также требуют общенационального обсуждения», - добавила она.
Напомним, в пятницу, 22 февраля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщил о том, что Соединенные Штаты оставят в Сирии после вывода своих войск небольшой миротворческий контингент.
ИСТОЧНИК KP.RU