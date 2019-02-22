В кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался автомобиль

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-22T16:53:23+03:00

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В пятницу, 22 февраля, появилась информация о том, что кортеж президента Молдавии Игоря Додона вновь попал в ДТП. Между тем, по словам самого политика, в результате аварии никто не пострадал.

Также молдавский лидер рассказал подробности случившегося. Как выяснилось, в машину из его кортежа врезался автомобиль, выехавший на «встречку».

«Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция», - приводит слова Додона ТАСС.

Кстати, отметим, это уже не первое ДТП с участием кортежа президента Молдавии. Как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года автомобиль, в котором находился Игорь Додон, столкнулся с грузовиком на трассе Страшены-Калараш и от удара перевернулся. Тогда «Комсомольской правде» удалось связаться с главой республики практически сразу после аварии: в ходе той беседы политик заверил, что с ним все нормально.

Додон - Западу: Не навязывайте то, что нам здесь не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU