МИД РФ: Россия готова содействовать диалогу США и КНДР

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-22T17:12:54+03:00

В Москве прокомментировали предстоящую встречу американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына [видео]

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, пожелала успехов обеим сторонам, а также выразила надежду на то, что обещания Вашингтона будут реализованы.

«Мы можем адресовать нашим американским партнерам и всем задействованным в переговорном процессе пожелания успехов. <…> Мы желаем реализации того, что было сказано американской стороной, а именно - урегулирования ситуации», - цитирует Захарову ТАСС.

Также дипломат заявила о готовности РФ содействовать диалогу между Соединенными Штатами и Северной Кореей. «Будем содействовать нахождению взаимопонимания между сторонами, используя дипломатический инструментарий», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вторая в истории встреча президента США и лидера КНДР должна состояться 27-28 февраля в Ханое. Что касается первой встречи Трампа и Ким Чен Ына, то она прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам тех переговоров политики приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/655192" frameborder="0"></iframe> Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU