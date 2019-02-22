МИД РФ: Россия готова содействовать диалогу США и КНДР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме, пожелала успехов обеим сторонам, а также выразила надежду на то, что обещания Вашингтона будут реализованы.
«Мы можем адресовать нашим американским партнерам и всем задействованным в переговорном процессе пожелания успехов. <…> Мы желаем реализации того, что было сказано американской стороной, а именно - урегулирования ситуации», - цитирует Захарову ТАСС.
Также дипломат заявила о готовности РФ содействовать диалогу между Соединенными Штатами и Северной Кореей. «Будем содействовать нахождению взаимопонимания между сторонами, используя дипломатический инструментарий», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вторая в истории встреча президента США и лидера КНДР должна состояться 27-28 февраля в Ханое. Что касается первой встречи Трампа и Ким Чен Ына, то она прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам тех переговоров политики приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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