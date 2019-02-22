Захарова призвала Японию пояснить слова о «незаконной оккупации» Курил Россией

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-22T17:49:41+03:00

Официальный представитель МИД РФ попросила объяснить, как используемый термин укладывается в русло намеченного плана по подписанию мирного договора между Москвой и Токио

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Токио объяснить слова министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси, который ранее заявил, что вносить изменения в формулировки «исконные территории» Японии и «незаконная оккупация» Россией нет необходимости.

Представитель МИД указала, что подобными заявлениями японская сторона дает информационный повод, который не совсем укладывается в намеченные Москвой и Токио планы по урегулированию ситуации с Южными Курилами и подписанию мирного договора.

«Мне кажется, информационный повод дает японская сторона. И в данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана по скорейшему урегулированию данного вопроса», - заявила она.

Захарова уверена, что Москва со своей стороны не давала никаких информационных поводов для уточнения своей позиции по переговорам, касающимся мирного договора с Японией.

Как писал сайт kp.ru, договоренность по активизации переговорного процесса относительно мирного договора была достигнута после встречи президент РФ Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ. Главным «камнем преткновения» являются Южные Курилы, которые Токио считает своими.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена работать с Японией на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора. Документ подразумевал прекращение формального состояния войны между СССР и Японией, а также передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи, но только после заключения мирного договора. Однако, в 1960 году Токио подписал Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией, согласно которому Вашингтон получил возможность создавать и использовать военные базы на японской территории в течение десяти последующих лет. Таким образом, соглашение 1956 аннулировалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU