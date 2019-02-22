Лукашенко: мои сыновья не хотят быть президентами

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-22T18:35:37+03:00

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,22 февраля, заявил, что все трое его сыновей не хотели бы стать президентами, и он никому не пожелал бы президентскую жизнь.

«Все мои сыновья президентами быть не хотят» - сообщил глава Белоруссии на встрече с курсантами и профессорско-преподавательским составом Военной академии в пятницу, 22 февраля.

По словам главы Лукашенко, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает. Хотя он не назвал свой график сильно напряженным, но отметил, что забот хватает. «Глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять», - объяснил он.

«Президент должен быть опытным, он должен быть образован и, самое главное, он должен думать» - подчеркнул Лукашенко главные качества лидера государства. По его словам, самое неуместное, когда руководитель не принимает решения, а начинает перекладывать на подчиненных. В итоге вопрос «гуляет» по инстанциям, и решение не принимается.

Ранее kp.ru писал о том, что Лукашенко приехал в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по дальнейшей интеграции двух стран, а попал на горнолыжный склон, где провел первую половину дня в резиденции «Бочаров ручей». Президенты России и Белоруссии решили сделать перерыв и отправились в Красную поляну.

ИСТОЧНИК KP.RU