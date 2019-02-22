2019-02-22T18:35:37+03:00
Политика

Лукашенко: мои сыновья не хотят быть президентами

Глава Белоруссии также рассказал о главных качествах, необходимых лидеру государства
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,22 февраля, заявил, что все трое его сыновей не хотели бы стать президентами, и он никому не пожелал бы президентскую жизнь.

«Все мои сыновья президентами быть не хотят» - сообщил глава Белоруссии на встрече с курсантами и профессорско-преподавательским составом Военной академии в пятницу, 22 февраля.

По словам главы Лукашенко, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает. Хотя он не назвал свой график сильно напряженным, но отметил, что забот хватает. «Глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять», - объяснил он.

«Президент должен быть опытным, он должен быть образован и, самое главное, он должен думать» - подчеркнул Лукашенко главные качества лидера государства. По его словам, самое неуместное, когда руководитель не принимает решения, а начинает перекладывать на подчиненных. В итоге вопрос «гуляет» по инстанциям, и решение не принимается.

Ранее kp.ru писал о том, что Лукашенко приехал в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по дальнейшей интеграции двух стран, а попал на горнолыжный склон, где провел первую половину дня в резиденции «Бочаров ручей». Президенты России и Белоруссии решили сделать перерыв и отправились в Красную поляну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый космический корабль «Федерация» не будет летать на МКС, а отправится в дальний космос
Шотландца будут судить за то, что подмигнул девушке в баре
Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Захарова: слова Расмуссена о России и Белоруссии нельзя объяснить дипломатически
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Претендентки на «Евровидение-2019» от Украины отказались назвать Крым украинским
Захарова призвала Японию пояснить слова о «незаконной оккупации» Курил Россией
МИД РФ ответит на заявления Волкера о «невыполнении» Москвой минских соглашений
МИД: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»
МИД РФ: Россия готова содействовать диалогу США и КНДР
В кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался автомобиль
МИД: не надо верить заявлениям США о миротворческом контингенте в Сирии
Рубль в пятницу укрепляется к доллару и евро
В Иране рассказали о реальных потерях США в Ираке и Афганистане
МИД РФ: США блокируют выход мирных жителей из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Суд арестовал мать, оставившую сына в парке «Лосиный остров»
Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики
Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию