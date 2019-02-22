2019-02-22T18:33:58+03:00
Умные вещи

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Больше всего на неполадки жалуются в США и Тунисе
Дарья ИВАШКИНА
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Пользователи сообщили о сбое в работе FacebookПользователи сообщили о сбое в работе FacebookФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 22 февраля, интернет-пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе Facebook.

Как стало известно, первые сообщения о неполадках появились еще в 17:04 мск. Причем больше всего жалоб к настоящему времени поступило из США и Туниса. Между тем трудности возникли и у юзеров из Румынии, Великобритании, Чехии и Бразилии.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 47% пользователей Facebook заверяют, что страница социальной сети вообще не грузится. Еще 33% заявили о невозможности зайти в свой аккаунт, а у 19% пользователей возникли проблемы с публикацией фотографий.

Кстати, отметим, это уже не первый сбой в Facebook. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года пользователям соцсети начали приходить уже прочитанные сообщения: из-за сбоя в системе старые переписки вновь были отмечены как непрочитанные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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