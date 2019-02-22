Захарова: слова Расмуссена о России и Белоруссии нельзя объяснить дипломатически

СЕГОДНЯ 18:37 2019-02-22T18:37:55+03:00

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что существует концепции агрессивной Москвы, которая активно навязывается людям во всех странах

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Заявления бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о якобы агрессивных планах России в отношении Белоруссии комментировать дипломатическим языком невозможно, а тех, кто поддерживает эти слова нельзя назвать элитой. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 22 февраля, на еженедельном брифинге

По словам Захаровой комментировать слова об агрессии России в отношении Белоруссии комментировать незачем. «Теми словами, которыми отвечают на дипломатическом языке, это невозможно сделать, в лучшем случае клоун», - заявила она. Представитель МИД также подчеркнула, что «если это мнение кто-то разделяет, то его нельзя называть элитой».

Захарова обратила внимание на то, что людям навязывается агрессивный образ России. «То, что такие настроения навязываются и внедряются, это правда, то, что под них подводится идеологическая и пропагандистская база, это абсолютно точно, на это выделяются миллионные средства», - подчеркнула она. По ее словам, «создаются средства влияния, психологического воздействия, людям навязывается концепция того, что Россия — это агрессивная страна». «Примеров нет, но концепция навязывается» - заключила представитель МИД.

Накануне бывший руководитель Североатлантического альянса в интервью украинскому изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы. Ране Расмуссен также заявил, что Москва уважает только язык силы, и санкции против нее - единственный способ сдерживания «восточного варвара».

ИСТОЧНИК KP.RU