Шотландца будут судить за то, что подмигнул девушке в баре
В Шотландии мужчину будут судить за то, что пытался познакомиться с девушкой в баре.
Он несколько раз подмигнул незнакомке, а потом попытался с ней заговорить, но переоценил свои силы. В итоге девушка сообщила в полицию.
Инцидент произошел в Dexy's Bar в городе Данди, пишет Daily Mail. В правоохранительных органах сообщили, что девушка пыталась пресечь попытки общения и несколько раз просила кавалера оставить ее в покое, но 36-летний ухажер проигнорировал эту просьбу. Закончился вечер тем, что шотландец сделал незнакомке непристойное предложение, а она сообщила о случившемся полицейским.
Теперь судьбу мужчины будут решать в суде. Материалы против него рассмотрят 9 мая. Суда он будет ждать дома, его отпустили под подписку о невыезде, но при условии, что будет внесен залог, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU