2019-02-22T18:57:24+03:00
Общество

Шотландца будут судить за то, что подмигнул девушке в баре

Мужчина попытался познакомиться с незнакомкой и переоценил свои силы
Ася РОМАНЧУК
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Шотландца будут судить за приставания к девушкеШотландца будут судить за приставания к девушке
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В Шотландии мужчину будут судить за то, что пытался познакомиться с девушкой в баре.

Он несколько раз подмигнул незнакомке, а потом попытался с ней заговорить, но переоценил свои силы. В итоге девушка сообщила в полицию.

Инцидент произошел в Dexy's Bar в городе Данди, пишет Daily Mail. В правоохранительных органах сообщили, что девушка пыталась пресечь попытки общения и несколько раз просила кавалера оставить ее в покое, но 36-летний ухажер проигнорировал эту просьбу. Закончился вечер тем, что шотландец сделал незнакомке непристойное предложение, а она сообщила о случившемся полицейским.

Теперь судьбу мужчины будут решать в суде. Материалы против него рассмотрят 9 мая. Суда он будет ждать дома, его отпустили под подписку о невыезде, но при условии, что будет внесен залог, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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