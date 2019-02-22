2019-02-22T19:16:37+03:00
Наука

Новый космический корабль «Федерация» не будет летать на МКС, а отправится в дальний космос

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, такое решение большими сократит затраты госкорпорации
Елена Гильманова
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Новый российский пилотируемый транспортный корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов на Международную космическую станцию (МКС), а будет направлен в дальний космос и на Луну. Такое заявление сделал в пятницу, 22 февраля, глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, речь идет о тяжелом многоразовом корабле с повышенной тепловой и радиационной защитой, который слишком затратно эксплуатировать для МКС. Таким образом глава «Роскосмоса» объяснил решение использовать «Федерацию» под дальний космос и Луну.

"Несмотря на начало летных испытаний в 2022 году нового пилотируемого транспортного корабля, который раньше мы называли "Федерация", мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. То есть, он не для МКС, он под Луну, дальний космос и так далее. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно, а для МКС останется "Союз МС" и его дальнейшие модификации", - сказал Рогозин.

Сообщалось, что «Федерация» впервые полетит на ракете «Союз-5» в 2022 году. На 2023 год планировался полет к МКС. В 2024 году корабль должен был доставить к станции первый экипаж.

Ранее kp.ru сообщал, что «Роскосмос» и американская компания «Space Adventure, Inc.» подписали контракт об осуществлении краткосрочных космических полётов на Международную космическую станцию двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле. Их полет на борт станции должен состоятся до конца 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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