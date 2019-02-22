С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-22T19:18:57+03:00

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В пятницу, 22 февраля, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, который предписывает убрать с купюр национальной денежной единицы тенге надписи на русском языке.

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке», - говорится в документе. Также там отмечается, что иностранные слова по-прежнему допускается использовать на инвестиционных и коллекционных монетах.

Кстати, в МИД РФ уже прокомментировали изъятие надписи на русском языке с нацвалюты Казахстана. Так, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала это внутренним делом республики. «Мы считаем, что это внутреннее дело государства. С другой стороны, мы, безусловно, поддерживаем контакт с нашими казахстанскими коллегами и партнерами по вопросу прав жителей Казахстана, для которых русский язык является основным», - приводит слова дипломата ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU