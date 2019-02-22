В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-22T19:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 февраля, в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщили об отстранении российского наблюдателя за предстоящими парламентскими выборами в Молдавии. Как выяснилось, речь идет об Александре Кобринском.

Как заявил журналистам пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер, отстранение российского представителя связано с «нарушением кодекса поведения наблюдателей». Между тем сам Кобринский предполагает, что удостоверение ОБСЕ у него отобрали из-за его постов в Facebook, в которых он писал о «приверженности правительств стран постсоветского пространства к Западу и демографической ситуации в Молдавии», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, парламентские выборы в Молдавии намечены на 24 февраля. Стоит отметить, что они впервые будут проходить по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по округам.

ИСТОЧНИК KP.RU