На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-22T20:05:52+03:00

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В пятницу, 22 февраля, стало известно, что Верховный суд Сейшельских островов закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле Six Senses Zil Pasyon. По словам адвоката потерпевшей Елены Черновой, суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого - уборщика той самой гостиницы, в которой жила гражданка РФ.

«Дело закрыто за отсутствием состава преступления по ходатайству защиты, нанятой для обвиняемого владельцами отеля», - сказала юрист.

При этом Чернова заметила, что в суде не были представлены записи камер видеонаблюдения гостиницы, пропали первые признательные показания предполагаемого насильника и результаты его теста на наркотики. Кроме того, не был опрошен полицейский, который вел первый допрос подозреваемого, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предполагаемое изнасилование произошло в мае 2017 года. Как утверждает потерпевшая, уборщик отеля несколько раз совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Причем, по словам россиянки, преступник вошел в ее номер с ножом и угрожал ее убить. Сбежать же женщине удалось, только когда уборщик уснул после того, как она «подбросила ему таблетку очень сильного снотворного под видом средства от похмелья».

ИСТОЧНИК KP.RU