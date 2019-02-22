2019-02-22T20:05:52+03:00
Общество

На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле

Верховный суд Сейшельских островов оправдал обвиняемого - уборщика гостиницы
Дарья ИВАШКИНА
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Сейшельские острова - небольшой архипелаг в западной части Индийского океанаСейшельские острова - небольшой архипелаг в западной части Индийского океанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 22 февраля, стало известно, что Верховный суд Сейшельских островов закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле Six Senses Zil Pasyon. По словам адвоката потерпевшей Елены Черновой, суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого - уборщика той самой гостиницы, в которой жила гражданка РФ.

«Дело закрыто за отсутствием состава преступления по ходатайству защиты, нанятой для обвиняемого владельцами отеля», - сказала юрист.

При этом Чернова заметила, что в суде не были представлены записи камер видеонаблюдения гостиницы, пропали первые признательные показания предполагаемого насильника и результаты его теста на наркотики. Кроме того, не был опрошен полицейский, который вел первый допрос подозреваемого, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предполагаемое изнасилование произошло в мае 2017 года. Как утверждает потерпевшая, уборщик отеля несколько раз совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Причем, по словам россиянки, преступник вошел в ее номер с ножом и угрожал ее убить. Сбежать же женщине удалось, только когда уборщик уснул после того, как она «подбросила ему таблетку очень сильного снотворного под видом средства от похмелья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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