Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень

СЕГОДНЯ 20:54 2019-02-22T20:54:06+03:00

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Распоряжение президента РФ направить дополнительные средства на создание отечественных детских и анимационных фильмов поможет вывести сегмент семейного кино на качественно новый уровень. Об этом рассказал генеральный директор студии «Дирекция кино» Анатолий Максимов. Как подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС, производство картин для детей требует высокого уровня профессионализма и технических ресурсов. Дополнительное субсидирование позволит наладить процесс производства на самом высоком уровне.

- Детское кино - сложнопостановочное, нужен высокий уровень развития киноиндустрии и профессиональная компьютерная графика, - подчеркнул Максимов. - Увеличение государственной поддержки может продвинуть нас дальше, это правильная стратегия, и правильно увеличивать ее с семейного кино. На мой взгляд, это наиболее адекватная форма поддержки.

Распоряжение увеличить финансирование производства российских семейных фильмов Владимир Путин дал в декабре 2018 года. Президент поручил наделить Фонд кино функциями по финансовой поддержке детских и анимационных картин. Ежегодная субсидия российскому кино повысится на 1 млрд. руб.

По мнению Анатолия Максимова, дети — это самая непосредственная аудитория, и то, что несколько поколений юных россиян выросло на западных фильмах, - печальная тенденция.

- У детей нет четких представлений о хорошем и плохом. Поколения выросли на чужом [кинематографе], и это скажется, к сожалению, потому что они запрограммированы на другую ценностную систему, - подчеркнул продюсер.

В свою очередь, Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов подтвердил, что готов к выполнению поставленной президентом задачи.

- Теперь должно быть поручение правительства, и будем действовать, - прокомментировал Тельнов.

ИСТОЧНИК KP.RU