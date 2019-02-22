2019-02-22T20:54:06+03:00
Общество

Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень

На субсидирование производства отечественных семейных фильмов дополнительно направят 1 млрд. руб.
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Распоряжение президента РФ направить дополнительные средства на создание отечественных детских и анимационных фильмов поможет вывести сегмент семейного кино на качественно новый уровень. Об этом рассказал генеральный директор студии «Дирекция кино» Анатолий Максимов. Как подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС, производство картин для детей требует высокого уровня профессионализма и технических ресурсов. Дополнительное субсидирование позволит наладить процесс производства на самом высоком уровне.

- Детское кино - сложнопостановочное, нужен высокий уровень развития киноиндустрии и профессиональная компьютерная графика, - подчеркнул Максимов. - Увеличение государственной поддержки может продвинуть нас дальше, это правильная стратегия, и правильно увеличивать ее с семейного кино. На мой взгляд, это наиболее адекватная форма поддержки.

Распоряжение увеличить финансирование производства российских семейных фильмов Владимир Путин дал в декабре 2018 года. Президент поручил наделить Фонд кино функциями по финансовой поддержке детских и анимационных картин. Ежегодная субсидия российскому кино повысится на 1 млрд. руб.

По мнению Анатолия Максимова, дети — это самая непосредственная аудитория, и то, что несколько поколений юных россиян выросло на западных фильмах, - печальная тенденция.

- У детей нет четких представлений о хорошем и плохом. Поколения выросли на чужом [кинематографе], и это скажется, к сожалению, потому что они запрограммированы на другую ценностную систему, - подчеркнул продюсер.

В свою очередь, Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов подтвердил, что готов к выполнению поставленной президентом задачи.

- Теперь должно быть поручение правительства, и будем действовать, - прокомментировал Тельнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый космический корабль «Федерация» не будет летать на МКС, а отправится в дальний космос
Шотландца будут судить за то, что подмигнул девушке в баре
Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Захарова: слова Расмуссена о России и Белоруссии нельзя объяснить дипломатически
Лукашенко: мои сыновья не хотят быть президентами
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Претендентки на «Евровидение-2019» от Украины отказались назвать Крым украинским
Захарова призвала Японию пояснить слова о «незаконной оккупации» Курил Россией
МИД РФ ответит на заявления Волкера о «невыполнении» Москвой минских соглашений
МИД: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»
МИД РФ: Россия готова содействовать диалогу США и КНДР
В кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался автомобиль
МИД: не надо верить заявлениям США о миротворческом контингенте в Сирии
Рубль в пятницу укрепляется к доллару и евро
В Иране рассказали о реальных потерях США в Ираке и Афганистане
МИД РФ: США блокируют выход мирных жителей из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Суд арестовал мать, оставившую сына в парке «Лосиный остров»
Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики
Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию