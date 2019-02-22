Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»

СЕГОДНЯ 20:57 2019-02-22T20:57:43+03:00

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Куртка экс-президента США Барака Обамы, в которой тот пришел на баскетбольном матче Национальной ассоциации студенческого спорта, привлекла внимание интернет-пользователей.

Речь идет о черном бомбере нью-йоркской марки Rag and Bone, на рукаве которого по личному заказу политика вышили его порядковый номер в череде американских лидеров - «44», пишет издание GQ. Причем Обама надел эту куртку с черным свитером и темно-серыми брюками.

Обаму признали иконой стиля после того, как он появился на баскетбольном матче в черной куртке с вышитым числом 44 .

Такой наряд восхитил американцев, которые сразу же принялись делиться своим мнением о внешнем виде экс-главы государства в социальных сетях. Так, юзеры даже признали экс-хозяина Белого дома «иконой стиля».

«Президент Обама выглядел невероятно модно в бомбере с числом «44» на рукаве. У нас больше никогда не будет президента с таким чувством стиля», - написал в Twitter пользователь @TheResistance.

А @ReignOfApril назвала бомбер Обамы «самой крутой вещью на сегодняшний день».

ИСТОЧНИК KP.RU