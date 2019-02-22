2019-02-22T20:57:43+03:00
В мире

Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»

Куртка экс-президента США с числом «44» восхитила интернет-пользователей [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Экс-президент США Барак ОбамаЭкс-президент США Барак ОбамаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Куртка экс-президента США Барака Обамы, в которой тот пришел на баскетбольном матче Национальной ассоциации студенческого спорта, привлекла внимание интернет-пользователей.

Речь идет о черном бомбере нью-йоркской марки Rag and Bone, на рукаве которого по личному заказу политика вышили его порядковый номер в череде американских лидеров - «44», пишет издание GQ. Причем Обама надел эту куртку с черным свитером и темно-серыми брюками.

Обаму признали иконой стиля после того, как он появился на баскетбольном матче в черной куртке с вышитым числом 44 .

Такой наряд восхитил американцев, которые сразу же принялись делиться своим мнением о внешнем виде экс-главы государства в социальных сетях. Так, юзеры даже признали экс-хозяина Белого дома «иконой стиля».

«Президент Обама выглядел невероятно модно в бомбере с числом «44» на рукаве. У нас больше никогда не будет президента с таким чувством стиля», - написал в Twitter пользователь @TheResistance.

А @ReignOfApril назвала бомбер Обамы «самой крутой вещью на сегодняшний день».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый космический корабль «Федерация» не будет летать на МКС, а отправится в дальний космос
Шотландца будут судить за то, что подмигнул девушке в баре
Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Захарова: слова Расмуссена о России и Белоруссии нельзя объяснить дипломатически
Лукашенко: мои сыновья не хотят быть президентами
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Претендентки на «Евровидение-2019» от Украины отказались назвать Крым украинским
Захарова призвала Японию пояснить слова о «незаконной оккупации» Курил Россией
МИД РФ ответит на заявления Волкера о «невыполнении» Москвой минских соглашений
МИД: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»
МИД РФ: Россия готова содействовать диалогу США и КНДР
В кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался автомобиль
МИД: не надо верить заявлениям США о миротворческом контингенте в Сирии
Рубль в пятницу укрепляется к доллару и евро
В Иране рассказали о реальных потерях США в Ираке и Афганистане
МИД РФ: США блокируют выход мирных жителей из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Суд арестовал мать, оставившую сына в парке «Лосиный остров»
Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики
Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию