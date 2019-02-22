2019-02-22T21:16:14+03:00
Политика

Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

При этом президент РФ пообещал долгое превосходство в военной сфере [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 22 февраля, в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, заявил об отсутствии аналогов российских вооружений в мире.

«Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь)», - сказал глава государства.

При этом российский лидер отметил, что новейшее оружие - это результат «огромной и напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности». Также Путин подчеркнул, что такие достижения закладывают основу для развития армии и флота на десятилетия вперед.

Как заметил президент, Россия, оставаясь миролюбивым государством, намерена развивать оборонный потенциал для обеспечения своей безопасности, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский лидер, оглашая в минувшую среду, 20 февраля, послание Федеральному собранию, предложил США подсчитать тактико-технические характеристики новых видов вооружения, разработанных в РФ, и только после этого принимать решения, угрожающие РФ.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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