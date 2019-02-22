Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников

СЕГОДНЯ 21:18 2019-02-22T21:18:44+03:00

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В Москве в конце апреля пройдет Второй всероссийский форум «Наставник». В этом году его участников ждут изменения: у учеников появится возможность самим выдвигать кандидатуры наставников. Об этом гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала журналистам в Великом Новгороде.

- Мы сейчас обсуждаем концепцию второго форума и конкурса. Если в прошлом году мы проводили конкурс на лучшие практики наставничества, то в этом году мы добавляем, что, мне кажется очень важно, конкретных людей, - подчеркнула Светлана Чупшева. - У учеников будет возможность голосовать, выдвигать своих кандидатов, наставников, действительно которых они считают достойными и важными, роль которых огромна в их жизни.

Форум «Наставник» впервые прошел в феврале 2018 года на ВДНХ. Его организатором выступило Агентство стратегических инициатив. Участие во Всероссийском форуме приняли несколько тысяч наставников из числа сотрудников крупных предприятий, HR-департаментов известных компаний, представителей органов власти, некоммерческих учреждений, педагогов, сообщает ТАСС. Окружные форумы «Наставник» в прошлом году также состоялись в 7 федеральных округах страны.

Как рассказала Светлана Чупшева, второй год подряд наставником может стать капитан Николай Варухин из Великого Новгорода. Создатель детского клуба юных моряков одним из первых получил учрежденный в прошлом году знак отличия «За наставничество».

ИСТОЧНИК KP.RU