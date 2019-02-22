Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве

СЕГОДНЯ 21:37 2019-02-22T21:59:42+03:00

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Мэр Киева Виталий Кличко, который славится отсутствием каких бы то ни было ораторских способностей, вновь оговорился. На этот раз бывший чемпион мира по боксу в эфире украинского канала NewsOne похвастался «ростом смертности» в больницах столицы незалежной.

«Если раньше умирал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй. Это очень важно - мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни», - сказал градоначальник.

Кличко порадовался повышению уровня смертности в киевских больницах.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, совсем недавно Виталий Кличко вместе со своим родным братом Владимиром насмешил публику на Всемирном экономическом форуме в Давосе: пока мэр Киева отчаянно пытался выговорить слово «диджитализация», его родственник заявил, что «все хотят» Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU