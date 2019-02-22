2019-02-22T21:58:49+03:00
Политика

Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих

Ведомство подготовило дополнение к закону об ответственном обращении с животными
Дарья ИВАШКИНА
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Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьихМинприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьихФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В пятницу, 22 февраля, стало известно, что Минприроды РФ подготовило дополнение к закону о запрете жестокого обращения с животными, принятому в декабре прошлого года. Так, ведомство составило список братьев наших меньших, которых предлагает запретить держать дома.

Согласно соответствующему проекту постановления, размещенному на сайте правительства, под запрет попадут крупные хищники, вес которых составляет более 20 килограммов, включая представителей медвежьих и крупных кошачьих. Кроме того, в перечень включили ядовитых пауков и скорпионов, а также морских млекопитающих.

Между тем, как отмечается в документе, в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Этот документ ввел запрет на любые проявления жестокости по отношению к братьям нашим меньшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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