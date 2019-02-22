2019-02-22T22:34:32+03:00
В мире

Индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии Венесуэлы

Ранее военные открыли огонь по коренным жителям, которые не хотели пропускать их к границе с Бразилией [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с БразилиейВенесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с БразилиейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грасия рассказал подробности «нападения» военных республики на индейцев в поселке Сан-Франсиско-де-Юруани.

Как ранее сообщал портал Nacional, военнослужащие открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. В результате два представителя народа пемон погибли, и еще трое получили тяжелые ранения.

Между тем, по данным де Грасия, в ответ индейцы взяли в плен генерала национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю. «Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», - написал политик в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Дело в том, что оппозиция республики объявила о намерении доставить с территории этой страны иностранную гуманитарную помощь.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп подтвердил, что может оставить в Сирии небольшой контингент войск
Минстрой предлагает наказывать за отказ пустить газовщиков в квартиру
В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»
Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ