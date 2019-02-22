Индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии Венесуэлы

СЕГОДНЯ 22:34 2019-02-22T22:34:32+03:00

Венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией Фото: REUTERS

Ранее военные открыли огонь по коренным жителям, которые не хотели пропускать их к границе с Бразилией [видео]

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Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америко де Грасия рассказал подробности «нападения» военных республики на индейцев в поселке Сан-Франсиско-де-Юруани.

Как ранее сообщал портал Nacional, военнослужащие открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. В результате два представителя народа пемон погибли, и еще трое получили тяжелые ранения.

Между тем, по данным де Грасия, в ответ индейцы взяли в плен генерала национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю. «Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», - написал политик в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Дело в том, что оппозиция республики объявила о намерении доставить с территории этой страны иностранную гуманитарную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU