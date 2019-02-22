2019-02-22T23:11:14+03:00
В мире

В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу

Новые меры направлены на недопущение дискриминации в отношении слабого пола
Дарья ИВАШКИНА
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В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работуВ Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 22 февраля, стало известно, что министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям учитывать пол соискателей при проведении собеседований. Теперь в Поднебесной при приеме на работу нельзя расспрашивать женщин о семье и детях, а также требовать от них прохождения теста на беременность.

Согласно документу, в котором прописаны новые меры, направленные на недопущение дискриминации в отношении слабого пола, нарушителям грозит штраф в размере от 10000 до 50000 юаней (или от 1490 до 7450 долларов), сообщает агентство «Синьхуа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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