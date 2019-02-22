СЕГОДНЯ 23:11 2019-02-22T23:11:14+03:00

В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 февраля, стало известно, что министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям учитывать пол соискателей при проведении собеседований. Теперь в Поднебесной при приеме на работу нельзя расспрашивать женщин о семье и детях, а также требовать от них прохождения теста на беременность.

Согласно документу, в котором прописаны новые меры, направленные на недопущение дискриминации в отношении слабого пола, нарушителям грозит штраф в размере от 10000 до 50000 юаней (или от 1490 до 7450 долларов), сообщает агентство «Синьхуа».

КСТАТИ

Для женщин лучшим стимулом сделать карьеру в науке является… дискриминация по половому признаку

Ученые изучают парадокс гендерного равенства: почему в Алжире 41% выпускников технических колледжей - женщины, а в Великобритании только 29% (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU