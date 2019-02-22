В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай
В Москве трамвай с пассажирами, следовавший по маршруту №17, неожиданно загорелся во время движения. Инцидент произошел на улице Менжинского, рядом с домом №23. Свидетели ЧП сняли пожар на видео.
В Москве загорелся трамвай с пассажирами.
Как сообщили очевидцы, в транспортном средстве воспламенилась крыша. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Огонь распространился на площади примерно пяти квадратных метров, прежде чем его потушили.
Людей из салона оперативно эвакуировали. Никто в результате ЧП не пострадал. Движение трамваев по данному маршруту временно приостановлено.
Напомним, сайт kp.ru 19 февраля рассказывал о подобном инциденте, который произошел в Санкт-Петербурге. Трамвай с пассажирами двигался по проспекту Энгельса в Выборгском районе города в сторону станции метро «Удельная». Около двух часов дня люди заметили дым от одного из вагонов. Трамвай остановился, а люди выбежали из салона и стали тушить огонь снегом. Уже через несколько минут пожар был ликвидирован.
ИСТОЧНИК KP.RU