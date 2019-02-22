В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай

СЕГОДНЯ 23:12 2019-02-22T23:12:35+03:00

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В Москве трамвай с пассажирами, следовавший по маршруту №17, неожиданно загорелся во время движения. Инцидент произошел на улице Менжинского, рядом с домом №23. Свидетели ЧП сняли пожар на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693612" frameborder="0"></iframe> В Москве загорелся трамвай с пассажирами.

Как сообщили очевидцы, в транспортном средстве воспламенилась крыша. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Огонь распространился на площади примерно пяти квадратных метров, прежде чем его потушили.

Людей из салона оперативно эвакуировали. Никто в результате ЧП не пострадал. Движение трамваев по данному маршруту временно приостановлено.

Напомним, сайт kp.ru 19 февраля рассказывал о подобном инциденте, который произошел в Санкт-Петербурге. Трамвай с пассажирами двигался по проспекту Энгельса в Выборгском районе города в сторону станции метро «Удельная». Около двух часов дня люди заметили дым от одного из вагонов. Трамвай остановился, а люди выбежали из салона и стали тушить огонь снегом. Уже через несколько минут пожар был ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU