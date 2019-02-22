2019-02-22T23:33:07+03:00
Общество

Минстрой предлагает наказывать за отказ пустить газовщиков в квартиру

Для собственникам жилья введут административную ответственность за игнорирование уведомлений о проверке
Юлия ДИВЕЕВА
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В России хотят наказывать собственников жилья за отказ пустить газовщиков для проверкиВ России хотят наказывать собственников жилья за отказ пустить газовщиков для проверкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минстрой России предлагает наказывать владельцев квартир за отказ пустить сотрудников газовых служб для проверки оборудования. Об этом говорится в проекте постановления о внесении изменений в Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании газового оборудования, которое подготовило ведомство.

Так в документе предусматривается, что в случае, если собственник жилья не отвечает на уведомление о предстоящей проверке или два раза не допускает газовщиков, они составляют акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. В нем должны быть указаны причины отказа, говорится в тексте проекта опубликованного в пятницу на федеральном портале проектов правовых актов.

Владелец квартиры получает на руки один экземпляр акта. Об отказе принимать документ делается соответствующая пометка. Копия акта направляется исполнителем в орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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