Минстрой предлагает наказывать за отказ пустить газовщиков в квартиру
Минстрой России предлагает наказывать владельцев квартир за отказ пустить сотрудников газовых служб для проверки оборудования. Об этом говорится в проекте постановления о внесении изменений в Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании газового оборудования, которое подготовило ведомство.
Так в документе предусматривается, что в случае, если собственник жилья не отвечает на уведомление о предстоящей проверке или два раза не допускает газовщиков, они составляют акт об отказе в допуске к газовому оборудованию. В нем должны быть указаны причины отказа, говорится в тексте проекта опубликованного в пятницу на федеральном портале проектов правовых актов.
Владелец квартиры получает на руки один экземпляр акта. Об отказе принимать документ делается соответствующая пометка. Копия акта направляется исполнителем в орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU