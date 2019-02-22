2019-02-23T00:04:37+03:00
Политика

Трамп подтвердил, что может оставить в Сирии небольшой контингент войск

Теперь речь идет о 400 американских военнослужащих
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Решение оставить небольшой контингент ВС Соединенных Штатов в Сирии не означает отмены курса на вывод американских войск из этой страны. Такое заявление в пятницу сделал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что штаты могут оставить на территории Сирии небольшие силы вместе с другими странами. И, если раньше называлось число 200 военнослужащих, то теперь оно увеличилось вдвое.

Как передает агентство Рейтер, Трамп планирует оставить в общей сложности около 400 американских солдат в Сирии. Часть их будет базироваться в безопасной зоне вдоль северо-восточной границы с Турцией, а часть останется на военной базе США в Ат-Танфе, недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

Кроме того, президент намерен убедить европейских союзников также оставить в Сирии до 1,5 тысячи своих миротворцев, которые будут размещаться на северо-востоке.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что решение о миротворцах было принято после того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Судана ввел режим ЧП в стране
Прокуроры Нью-Йорка засудят Манафорта, если его помилует Трамп
Минобороны ответило на жалобы Швеции на маневры Су-27
Минстрой предлагает наказывать за отказ пустить газовщиков в квартиру
В Москве из-за короткого замыкания загорелся трамвай
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность при приеме на работу
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн
Индейцы взяли в плен генерала Нацгвардии Венесуэлы
Минприроды РФ предложило запретить держать дома пауков, медведей и крупных кошачьих
Кличко похвастался «ростом смертности» в Киеве
Всероссийский форум «Наставник» предоставит возможность ученикам самим выдвигать кандидатуры наставников
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Обаму в соцсетях признали «иконой стиля»
Гендиректор студии «Дирекция кино»: Увеличение финансирования поднимет детское кино на новый уровень
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ