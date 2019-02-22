Трамп подтвердил, что может оставить в Сирии небольшой контингент войск

22 Февр. 23:53 2019-02-23T00:04:37+03:00

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Решение оставить небольшой контингент ВС Соединенных Штатов в Сирии не означает отмены курса на вывод американских войск из этой страны. Такое заявление в пятницу сделал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что штаты могут оставить на территории Сирии небольшие силы вместе с другими странами. И, если раньше называлось число 200 военнослужащих, то теперь оно увеличилось вдвое.

Как передает агентство Рейтер, Трамп планирует оставить в общей сложности около 400 американских солдат в Сирии. Часть их будет базироваться в безопасной зоне вдоль северо-восточной границы с Турцией, а часть останется на военной базе США в Ат-Танфе, недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

Кроме того, президент намерен убедить европейских союзников также оставить в Сирии до 1,5 тысячи своих миротворцев, которые будут размещаться на северо-востоке.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что решение о миротворцах было принято после того, как Трамп поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU