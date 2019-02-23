Минобороны ответило на жалобы Швеции на маневры Су-27

СЕГОДНЯ 00:34 2019-02-23T00:34:45+03:00

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проконтролировал полет над Балтийским морем самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции, который приближался к российской границе. Такое заявление сделало Минобороны РФ в ответ на претензии Стокгольма к "небезопасным" действиям российских пилотов.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - подчеркнули в министерстве.

После того, как иностранный самолет отдалился от границы РФ и скрылся из вида, Су-27 вернулся на место базирования, передает ТАСС.

Ранее ВС Швеции на своем официальном сайте сообщили о том, что в начале недели Су-27 над Балтикой приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки. Министр обороны Швеции назвал действия российского самолета "выходящими за рамки нормы".

В Минобороны пояснили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтики приближающийся к российской границе объект. Су-27 поднялся навстречу, чтобы установить ее принадлежность.

ИСТОЧНИК KP.RU