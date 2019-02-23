2019-02-23T01:14:12+03:00
Политика

Президент Судана ввел режим ЧП в стране

Глава государства распустил правительство
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Судана Омар аль-БаширПрезидент Судана Омар аль-БаширФото: REUTERS
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Президент Судана Омар аль-Башир ввел в пятницу режим чрезвычайного положения в стране сроком на один год. О своем решении он сообщил в обращении к народу с трибуны перед президентским дворцом.

Глава государства подчеркнул, что меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса. Аль-Башир объявил, что распускает правительство национального примирения и снимает с постов губернаторов всех провинций.

"Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ", - сказал он.

Президент призвал парламент отложить обсуждение поправок к конституции, которые позволят ему баллотироваться на новый президентский срок. По его мнению, это позволит политическим силам завершить национальный диалог, передает ТАСС.

"Я остаюсь на посту президента и при этому буду равноудален от всех политических сил", - сказал аль-Башир.

Ранее стало известно, что он оставляет пост руководителя правящей партии "Национальный конгресс", не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, но остается на посту президента страны "на переходный период".

ИСТОЧНИК KP.RU

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