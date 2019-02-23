США и Китай договорились по вопросу регулирования валютного рынка

СЕГОДНЯ 02:24 2019-02-23T02:24:13+03:00

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США и Китай достигли итоговой договоренности о шагах в области регулирования валютного рынка. Об этом журналистам в пятницу в Белом доме сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, в ходе торговых переговоров с китайской делегацией стороны достигли "значительного прогресса". Речь идет о финальном соглашении. Консультации с китайской делегацией решено продлить еще на два дня, до воскресенья, передает агентство Reuters.

Как отметил на той же пресс-конференции президент Дональд Трамп, если странам удастся договорится, то роста пошлин можно будет избежать. Глава государства признался, что с нетерпением ожидает встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшее время.

Напомним, делегация из КНР на этой неделе прибыла в Соединенные Штаты для торговых переговоров. Ее возглавил вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

Встречи начались 19 февраля, а с 21 февраля обсуждение перешло на более высокий уровень. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU