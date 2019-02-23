Трамп выдвинул на пост представителя США в ООН Келли Крафт

СЕГОДНЯ 02:55 2019-02-23T03:02:38+03:00

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Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт, которая сейчас возглавляет американское посольство в Канаде. Об этом глава Белого дома традиционно сообщил в своем Twitter.

"Я рад объявить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, в настоящее время выдвинут в качестве посла Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций", - написал Трамп.

Глава государства похвалил дипломата за проделанную на своем нынешнем посту работу и выразил уверенность, что под руководством Крафт США будут представлены в ООН на высочайшем уровне.

"Мои поздравления Келли и всей ее семье", - отметил президент.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года было объявлено, что американским постпредом станет глава пресс-службы Госдепартамента 48-летняя Хизер Науэрт, которая ранее занималась тележурналистикой. Она должна была сменить Никки Хейли. Однако гламурная блондинка 16 февраля заявила, что отказывается от возможности работать в ООН.

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Новое кадровое решение Дональда Трампа должно было добавить градус в и без того кипящую жизнь ООН. В декабре прошлого года было объявлено, что американским постпредом станет его любимая телеведущая Fox News и лицо Госдепа Хизер Науэрт. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU