2019-02-23T03:28:17+03:00
Происшествия

В Индии 79 человек погибли от некачественного алкоголя

Большинство проживали в сельской местности
Юлия ДИВЕЕВА
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В Индии десятки людей погибли, отравившись некачественным спиртом.В Индии десятки людей погибли, отравившись некачественным спиртом.Фото: REUTERS
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На северо-востоке Индии 79 человек погибли, отравившись некачественным алкоголем. В понедельник представитель полиции штата Уттар-Прадеш Ашок Кумар заявил, что в его регионе в результате двух отдельных инцидентов скончались 49 человек. Еще 30 граждан погибли в соседнем штате Уттаракханд.

Все они употребляли контрафактные алкогольные напитки, в состав которых входил метанол. Это химическое вещество также называют древесным спиртом. Оно губительно воздействует на центральную нервную систему, пишет Associated Press

Официальный представитель правительства штата Уттар-Прадеш Аваниш Авастхи рассказал, что с 9 февраля более трех тысяч человек были арестованы в ходе операции по выявлению ядовитого алкоголя. Он отметил, что контрафактные напитки распространены в сельской местности Индии, где большинство жителей не может себе позволить покупать лицензированную продукцию в одобренных государством магазинах. Производители часто смешивают ликер с дешевыми химикатами, чтобы увеличить эффективность и прибыль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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