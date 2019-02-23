2019-02-23T04:01:42+03:00
Политика

Госдепартамент опроверг данные о поставках оружия в Венесуэлу компаниями США

В ведомстве настаивают на том, что отправляют в Венесуэлу гуманитарную помощь по просьбе Гуайдо
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент СШАГосдепартамент СШАФото: REUTERS
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Абсурдными назвали в Госдепартаменте сообщения о поставках американскими компаниями оружия оппозиции Венесуэлы под видом гуманитарных грузов. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы призываем международное сообщество, частный сектор и неправительственные организации присоединиться к оказанию жизненно важной помощи венесуэльцам", - сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, США поставляют гуманитарную помощь по просьбе лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, самопровозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. Сейчас американский груз находится на границе с Колумбией, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу Захарова заявила, что на 23 февраля намечена опасная масштабная провокация - "подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем". Также по ее словам, обнаружен "украинский след" в поставках оружия венесуэльской оппозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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