Военный самолет США пролетел над территорией России

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-23T06:44:19+03:00

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Над территорией России вел разведывательный полет военный американский самолет Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670. Об этом сообщает мониторинговый портал PlaneRadar.

По данным ресурса, наблюдательное воздушное судно ВВС США вело наблюдение в рамках Договора по открытому небу (ДОН). В твиттере портала размещен скриншот сайта, на котором Boeing OC-135B отмечен над Читой в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации.

Сриншот ресурса PlaneRadar.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Документ разрешает странам проводить разведывательные полёты над территорией других участников соглашения с целью сбора информации о вооружённых силах этого государства.

Американские военные ежегодно инспектируют территорию РФ с воздуха. Так в апреле прошлого года группа военных инспекторов из США и Италии провели наблюдательный полет над Россией и Белоруссией. Они использовали самолете Ан-30, который следовал по согласованному маршруту. Завершился полет на румынской территории.

ИСТОЧНИК KP.RU