Помпео: США пытаются сменить власть не только в Венесуэле

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-23T07:27:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты работают над сменой власти не только в Венесуэле, но и на Кубе и в Никарагуа. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Telemundo.

"Соединенные Штаты при администрации президента Трампа старательно работают над тем, чтобы не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран были достигнуты положительные результаты для этих народов", - отметил он.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа предпринимает действия "против недемократических режимов" в Латинской Америке. И эта политика "отличается от политики предыдущих администраций".

"Мы признаем, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для личности, они лишают людей базовых свобод", - сказал глава Госдепартамента.

При этом он подчеркнул, что “во главе этих усилий” должны встать народы Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которые, по его убеждению, также хотят смены власти.

Ранее Помпео заявлял, что США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в Боливарианской республике, и делают для этого все возможное. Он также обвинил венесуэльские власти в препятствовании доставки гуманитарной помощи "голодающим" жителям страны.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU